Άτυχος ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου, αφού έμεινε εκτός τελικού και στην 11η θέση, στον τελικό του άλματος εις μήκος, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του Τόκιο. Ο Έλληνας αθλητής δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αφού ο τραυματισμός του εμφανίστηκε τη χειρότερη δυνατή στιγμή και δεν του επέτρεψε να πραγματοποιήσει τα άλματα που ήθελε.

Οι προσπάθειες των αθλητών

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε τις προσπάθειές του με άλμα στα 7,83μ., άλμα που δεν άφησε ικανοποιημένο τον Έλληνα αθλητή. Την ίδια ώρα ο Τζαμαϊκανός Τάτζεϊ Γκέιλ, πραγματοποίησε άλμα στα 8,33 μ. και πέρασε στην πρώτη θέση.

Αρχικά ο Τεντόγλου παρέμεινε δεύτερος, αφού ο Ματία Φουρλάνι πάτησε τη βαλβίδα στο άλμα του, το οποίο ακυρώθηκε. Όμως ο Σίμον Εχάμερ με άλμα στα 7,95μ., ανέβηκε στη δεύτερη θέση και άφησε τρίτο τον Έλληνα αθλητή, μόνο για να τον προσπεράσει με άλμα στα 7,88μ. και ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

Στη συνέχεια, ο Γιουχάο Σι από την Κίνα, με άλμα στα 7,84μ. πέρασε τέταρτος. Ο συμπατριώτης του, Ζανγκ Μινγκούν αλλά και ο Τόμπιας Μόντλερ, είδαν τις προσπάθειές τους να ακυρώνονται. Οι πρώτες προσπάθειες των αθλητών ολοκληρώθηκαν με τον Χάιμε Γκουέρα και το άλμα του στα 7,76μ.

Ο τραυματισμός του Τεντόγλου και η άνοδος του Σι

Με την έναρξη των δεύτερων προσπαθειών, ο Τεντόγλου ένιωσε μία ενόχληση στο πόδι και «άφησε» την προσπάθειά του. Άκυρη προσπάθεια πραγματοποίησε και ο Γκέιλ. Ο Φουρλάνι πραγματοποίησε ένα μεγάλο άλμα στα 8,13μ. και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Σαραμπογιούροφ «απάντησε» άμεσα και με άλμα στα 8,19μ. πήρε τη θέση από τον Ιταλό. Ο Σι με επίδοση 8,33μ., «σκαρφάλωσε» στην πρώτη θέση, λόγω καλύτερου δεύτερου άλματος.

Ο Τεντόγλου συνέχισε παρά την ενόχληση που ένιωσε, αλλά η τρίτη προσπάθειά του στα 7,67μ., τον άφησε στην 9η θέση. Ο Εχάμερ «ανέβηκε» στην τρίτη θέση με άλμα στα 8,30μ., αφήνοντας τον Βούλγαρο συναθλητή του τέταρτο. Το άλμα του Γκέιλ στα 8,07μ. μπορεί να μην ήταν το καλύτερο του, αλλά τον ανέβασε στην πρώτη θέση, μιας και είχε πλέον καλύτερη δεύτερη επίδοση από τον Σι. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης «έπεσε» στη 10η θέση, μετά και το άλμα στα 8,18μ. του Ζανγκ.

Ο Σι πραγματοποίησε τρίτο άλμα στα 8,06μ. και ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση, ενώ ο Χάιμε Γκουέρα πραγματοποίησε δεύτερο άκυρο άλμα. Ο πρόωρος αποκλεισμός ήρθε για τον Έλληνα αθλητή, όταν ο Λέστερ Λεσάι πραγματοποίησε επίδοση 7,97μ. και τον άφησε στην 11η θέση και εκτός συνέχειας.