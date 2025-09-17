Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» παρουσίασε το νέο φαινόμενο παιδιών να γίνονται μικροί influencers, ανεβάζοντας βίντεο ομορφιάς στο TikTok πριν ξεκινήσουν τα μαθήματά τους. Εκπαιδευτικοί και επιστήμονες προειδοποιούν για τις συνέπειες της υπερβολικής χρήσης κινητών, τα προβλήματα στον εγκέφαλο από τα σύντομα video, την ανάγκη αποδοχής μέσω social media, αλλά και τον κίνδυνο αποπλάνησης και scamming από τη διαδικτυακή έκθεση των ανηλίκων.

Η «διαφορετική προετοιμασία» μαθητών πριν χτυπήσει το κουδούνι

Και δεν αρκούνται μόνο στα βίντεο που ανεβάζουν στο TikTok πριν πάνε στο σχολείο, αλλά μαζί τους προμηθεύονται το «Emergency kit», που περιλαμβάνει καλλυντικά και είδη περιποίησης.

