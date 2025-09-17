Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» παρουσίασε το νέο φαινόμενο παιδιών να γίνονται μικροί influencers, ανεβάζοντας βίντεο ομορφιάς στο TikTok πριν ξεκινήσουν τα μαθήματά τους. Εκπαιδευτικοί και επιστήμονες προειδοποιούν για τις συνέπειες της υπερβολικής χρήσης κινητών, τα προβλήματα στον εγκέφαλο από τα σύντομα video, την ανάγκη αποδοχής μέσω social media, αλλά και τον κίνδυνο αποπλάνησης και scamming από τη διαδικτυακή έκθεση των ανηλίκων.
Η «διαφορετική προετοιμασία» μαθητών πριν χτυπήσει το κουδούνι
Και δεν αρκούνται μόνο στα βίντεο που ανεβάζουν στο TikTok πριν πάνε στο σχολείο, αλλά μαζί τους προμηθεύονται το «Emergency kit», που περιλαμβάνει καλλυντικά και είδη περιποίησης.
Η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής Ίριδα Ντεστάκου και η Influencer Μαριάννα Γεωργάκη ανέλυσαν το καινούργιο διαδικτυακό φαινόμενο, που συναντάται σε μικρές ηλικίες. Μάλιστα και σε ηλικίες κάτω των 10 χρόνων.
Στη συζήτηση αναλύθηκαν οι κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση κινητών σε παιδικές και εφηβικές ηλικίες.
Καταστροφικές οι συνέπειες στον εγκέφαλο από τα shorts video
Η Ίριδα Ντεστάκου τόνισε για την ανάγκη πολλών παιδιών να γίνουν αποδεκτά μέσα από τα social media. Παράλληλα, η Κέλλυ Ιωάννου, δρ. εγκληματολογίας – πραγματογνώμονας πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνο η ανάγκη αναγνωρισιμότητας των παιδιών, αλλά και της βαρεμάρας. Υπάρχουν νέες έρευνες που μιλούν για καταστροφικές συνέπειες στη βιοχημεία του εγκεφάλου, από την υπερβολή χρήση των κινητών.»
Ευάλωτοι στην αποπλάνηση και το scamming οι ανήλικοι influencers
Επίσης, η επιστήμονας τόνισε την επικινδυνότητα αποπλάνησης με την έκθεση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Τέλος, όλες αυτές οι συνήθειες οδηγούν σε υπερκατανάλωση από μικρές ηλικίες.