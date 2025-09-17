Θύμα άγριου ξυλοδαρμού καταγγέλλει ότι έπεσε μία εργαζόμενη στην καθαριότητα σε λαϊκή αγορά στις Μοίρες Ηρακλείου και μάλιστα η καταγγέλλουσα την ώρα που περιέγραφε στην κάμερα τηλεοπτικού σταθμού τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια ενός οδηγού, επειδή προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, η σύζυγος του φερόμενου δράστη της επιτέθηκε φραστικά.

Η γυναίκα, η οποία εργάζεται στη δημοτική υπηρεσία καθαριότητας, υποστήριξε ότι ο οδηγός την έπιασε από τον λαιμό με την πρόθεση να τη πνίξει. «Με πιάνει από το λαιμό να με πνίξει, με πιάνει μετά από πίσω σαν κεφαλοκλείδωμα και για να μην με χτυπήσει στο πρόσωπο, έσκυψα το κεφάλι, μου έριξε πάνω από δέκα μπουνιές» δήλωσε προσθέτοντας ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ φέρει μελανιές στα χέρια και στα πόδια και τραυματισμό στον αυχένα.

«Λέει ψέματα, δεν την άγγιξε»

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, η σύζυγος του δράστη που βρισκόταν λίγα μέτρα παραπέρα, εκτόξευσε ύβρεις προς το θύμα και απευθυνόμενη στην υπάλληλο καθαριότητας, της είπε «δεν ντρέπεσαι;», «εμένα δε με ξέρεις» και «έχει κάνει ζημιά στον αυχένα;». Ακόμη της απευθύνθηκε λέγοντάς της ότι λέει ψέματα και ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της δεν την άγγιξε, ενώ επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό και δεν δίστασε να την πλησιάσει και να απλώσει χέρι της πάνω της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ενώ οι υπάλληλοι καθαρισμού καθάριζαν την περιοχή μετά τη λαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, τα κιγκλιδώματα τοποθετούνται στον δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η λαϊκή, να φύγει ο τελευταίος πωλητής και να καθαριστεί το σημείο. Ωστόσο, ο καταγγελλόμενος οδηγός επέμεινε σύμφωνα με την ίδια, ότι «θα περάσει» πριν αδειάσει ο δρόμος, προχωρώντας σε ύβρεις και απειλές.

Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να διερευνηθεί. Η καταγγέλλουσα δηλώνει, ότι θα ακολουθήσει νομικές ενέργειες κατά του δράστη, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή κατέβηκε από το όχημα και προκάλεσε σοβαρά τραύματα με την επίθεσή του.