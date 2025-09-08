Σοκ προκαλεί το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που προέβαλε το ΜEGA από τις Πατέλες Ηρακλείου, όπου ένας 14χρονος ρίχνει κάτω έναν 60χρονο στη μέση του δρόμου και τον χτυπά.

Δίπλα του διακρίνονται δύο φίλες του σαστισμένες, χωρίς να ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Κανείς δεν μπαίνει στη μέση, κανείς δεν σταματά το επεισόδιο. Όμως στην εικόνα, σύμφωνα με τον 14χρονο, δεν αποτυπώνεται όλη η αλήθεια. Όπως ισχυρίζεται ο ανήλικος, ο 60χρονος επιτέθηκε λεκτικά στις φίλες του, επειδή η παρέα περπατούσε στη μέση του δρόμου και όταν εκείνος αντέδρασε, ο 60χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και τον έπιασε από το λαιμό.

«Έχει πρόβλημα, είναι καρδιακός ο μικρός. Αυτοί περπατούσαν στον δρόμο και λέει ο άλλος “πιάστε άκρη”. Τους βρίζει μετά. Λέει ο δικός μου “εδώ μπορούμε να περπατήσουμε” και τραβάει χειρόφρενο, βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο και τον πιάνει από τον λαιμό και τον στριμώχνει στο αυτοκίνητο και αυτός επειδή φοβήθηκε λέει “μην με πνίξει” και λέει “τον έριξα κάτω”», είπε ο πατέρας του ανήλικου. «”Μου έχει κάνει γρατζουνιές εδώ στον λαιμό, με ακούμπαγε στο αυτοκίνητο και εκεί” λέει “φοβήθηκα” και του λέει “τα βάζεις με έναν 14χρονο;”. Έχει σημάδια. Του λέω “μαλώνεις με έναν 60χρονο;”, λέει “ρε μπαμπά, δεν του έκανα κάτι”. Τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Άλλο να τον ρίξει κάτω και άλλο να τον χτυπάει», είπε ο πατέρας του παιδιού.

Η αδελφή μιας από τις δύο φίλες, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του άγριου περιστατικού, μιλώντας στο MEGA είπε: «Δεν γίνεται ο άνθρωπος να άφησε μέσα στη μέση του δρόμου το αμάξι και εμείς να μπήκαμε να τον χτυπήσουμε… Εκείνος προκάλεσε το συμβάν και εμείς αμυνθήκαμε, γιατί φοβηθήκαμε πάρα πολύ». «Ο κύριος πέρασε με το αυτοκίνητο μπροστά από τον νεαρό, την ώρα που μιλούσαμε, πήγε και πάρκαρε 15 με 20 μέτρα παραπάνω και άνοιξε το παράθυρο ο οδηγός και κάτι του είπε, ότι “εγώ θα το πω του πατέρα σου, θα σε κάνω ρεζίλι”», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 14χρονος έχει υποβάλει μήνυση, όχι μόνο στον 60χρονο, αλλά και σε εκείνον που βιντεοσκόπησε το επεισόδιο, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.