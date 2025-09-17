Η ανανεωμένη συμμαχία Renault–Nissan–Mitsubishi περνά από τα λόγια στην πράξη: σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, Nissan και Mitsubishi θα παρουσιάσουν νέα μοντέλα «χτισμένα» πάνω στις ηλεκτρικές πλατφόρμες της Ampere έως τα τέλη του 2025.

Πέρα από τη βελτιστοποίηση κόστους, το πλεονέκτημα είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης EVs με κοινή αρχιτεκτονική, κοινά ηλεκτρονικά και δυνατότητες OTA, αλλά με διαφορετική σχεδιαστική ταυτότητα για κάθε μάρκα.

Για την Ευρώπη αυτό σημαίνει περισσότερες επιλογές σε συμπαγή και μεσαία ηλεκτρικά, πιθανότατα με έμφαση σε προσιτές εκδόσεις και εκδόσεις στόλου. Εμπορικά, η κίνηση βοηθά Nissan και Mitsubishi να ανακτήσουν μερίδιο σε αγορές που ανταγωνίζονται πλέον ευθέως με Κινέζους παίκτες, ενώ επιτρέπει στη Renault να «γεμίσει» τις γραμμές παραγωγής της Ampere, ρίχνοντας το μοναδιαίο κόστος.

Το χρονοδιάγραμμα είναι φιλόδοξο, αλλά η χρήση έτοιμων, ώριμων πλατφορμών μειώνει ρίσκα. Ακόμη κι αν δεν γνωρίζουμε πλήρη τεχνικά στοιχεία, το πιθανότερο είναι να δούμε διαφορετικές αποδόσεις και μπαταρίες, με κοινές υποδομές φόρτισης και λογισμικό. Αν όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου, το 2026 θα βρει τη Συμμαχία με φρέσκο ηλεκτρικό line-up, ικανό να σταθεί τιμολογιακά και τεχνολογικά απέναντι σε VW Group και Stellantis.