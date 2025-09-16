Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, απηύθυνε ισχυρό μήνυμα προς το NATO, ζητώντας την άμεση ενίσχυση των αποτρεπτικών μέτρων της Συμμαχίας, μετά από τη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περιστατικό που τόσο η Βαρσοβία όσο και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδίδουν στη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild, ο κ. Ναβρότσκι υπογράμμισε ότι «πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, διότι μόνο αυτό εγγυάται την ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι «τέτοιες επιθέσεις στην επικράτεια του NATO» δεν θα επαναληφθούν, καλώντας όμως τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους απέναντι σε ενδεχόμενες μελλοντικές απειλές.

Κατευθυνόμενη επίθεση από τη Μόσχα;

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Πολωνίας – βρισκόμενος στη θέση λιγότερο από ένα μήνα και αναμένοντας να επισκεφθεί το Βερολίνο – δήλωσε με βεβαιότητα ότι η προχθεσινή επίθεση «ελεγχόταν απευθείας από τη Μόσχα» και αποτελεί απόδειξη για το «τι είναι ικανός να κάνει» ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, από τα έως και 19 drones που ενεπλάκησαν, καταρρίφθηκαν μόνο τρία ή τέσσερα. Ο Ναβρότσκι εξέφρασε πάντως ικανοποίηση που δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των Πολωνών πολιτών ή στρατιωτικών.

Στήριξη στις θέσεις Τραμπ για τις ενεργειακές κυρώσεις

Ο κ. Ναβρότσκι συμφώνησε επίσης με την πρόταση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να διακόψουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Η απαίτηση αυτή αγγίζει τόσο χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, όσο και τη Γαλλία, που συνεχίζει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω τρίτων χωρών όπως η Ινδία.

Όπως τόνισε ο πολωνός πρόεδρος, «μόνο οι κυρώσεις και ο Τραμπ μπορούν να αναγκάσουν τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο και να προασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας». Ο Ναβρότσκι κάλεσε ακόμη την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τις σχετικές προσπάθειες, θεωρώντας ότι η ενότητα και η αυστηρή στάση της Δύσης αποτελούν κλειδί για τη σταθερότητα στην περιοχή.