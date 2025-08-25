Ο πρόεδρος της Πολωνίας τάχθηκε σήμερα υπέρ του περιορισμού της πρόσβασης των Ουκρανών σε επιδόματα τέκνων και υγειονομική περίθαλψη, ενώ παράλληλα πρότεινε να απαγορευθεί διά νόμου η εξύμνηση ενός Ουκρανού εθνικιστή ηγέτη του 20ού αιώνα, σε ένδειξη σκλήρυνσης της στάσης απέναντι στους πρόσφυγες.

Η Πολωνία υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανία από τότε που εισέβαλε η Ρωσία το 2022, αλλά ορισμένοι Πολωνοί έχουν κουραστεί από τον μεγάλο αριθμό προσφύγων, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου σχετικά με τις σφαγές της Βολυνίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν κατά καιρούς ανασυρθεί στην επιφάνεια. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί πολίτες διαμένουν αυτή τη στιγμή στην Πολωνία.

Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, ένας συντηρητικός εθνικιστής και υποστηρικτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι θα θέσει «πάνω απ΄όλα τους Πολωνούς» και θα περιορίσει τα δικαιώματα των ξένων στην Πολωνία.

«Δεν άλλαξα γνώμη και σκοπεύω να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου και πιστεύω ότι το (οικογενειακό) επίδομα θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε εκείνους τους Ουκρανούς που καταβάλλουν προσπάθεια να εργασθούν στην Πολωνία, το ίδιο ισχύει και για την υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι Ουκρανοί πρόσφυγες δικαιούνται επί του παρόντος μηνιαίο οικογενειακό επίδομα 800 ζλότι (περίπου 190 ευρώ ) ανά παιδί, εάν τα παιδιά τους φοιτούν σε πολωνικά σχολεία. Άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, έχουν επίσης προτείνει πρόσφατα τη μείωση των επιδομάτων.

Στην Πολωνία, ο πρόεδρος μπορεί να προτείνει νομοσχέδια και να ασκήσει βέτο στην κυβερνητική νομοθεσία. Η κυβέρνηση, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, έναν φιλοευρωπαϊκό κεντρώο που αντιτίθεται στον Ναβρότσκι, μπορεί ομοίως να μπλοκάρει τις προτάσεις του προέδρου, δημιουργώντας αδιέξοδο.

Ιστορικές διατάξεις

Ο Ναβρότσκι πρότεινε επίσης να γίνει πιο αυστηρός ο ποινικός κώδικας και να θεσμοθετηθεί νομικά η απαγόρευση της προβολής του Στέπαν Μπαντέρα, ενός Ουκρανού εθνικιστή ηγέτη που πολέμησε τόσο τις ναζιστικές όσο και τις σοβιετικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και του επαναστατικού στρατού του.

«Πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει με σαφήνεια τον Μπαντέρα και να εξισώσει το σύμβολο του Μπαντέρα στον ποινικό κώδικα με σύμβολα που αντιστοιχούν στον γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό, κοινώς γνωστό ως ναζισμό, και τον σοβιετικό κομμουνισμό», δήλωσε ο Ναβρότσκι.

Πολλοί Ουκρανοί θεωρούν τον Μπαντέρα και την πολιτοφυλακή του ήρωες για την αντίσταση που άσκησαν κατά της Σοβιετικής Ένωσης και σύμβολα του επώδυνου αγώνα του Κιέβου για ανεξαρτησία από τη Μόσχα.

Αλλά στην Πολωνία πολλοί τον θυμούνται ως ένα σύμβολο της βίας κατά των Πολωνών. Ο Μπαντέρα είναι συνδεδεμένος με τον Ουκρανικό Απελευθερωτικό Στρατό (UPA) τον οποίο η Βαρσοβία θεωρεί υπεύθυνο για τις μαζικές δολοφονίες Πολωνών αμάχων την περίοδο 1943-44, ιδιαίτερα στη Βολυνία.

Χιλιάδες Ουκρανοί σκοτώθηκαν επίσης σε δολοφονίες αντιποίνων.

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα της Πολωνίας, όποιος προπαγανδίζει δημόσια τις ναζιστικές, φασιστικές ή κομμουνιστικές ιδέες υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 3 ετών.

Η Βαρσοβία θα διακόψει την συνδρομή της Ουκρανίας στο Starlink

Η απόφαση του Πολωνού πρόεδρου να θέσει βέτο στον νόμο που παρατείνει την υποστήριξη προς την Ουκρανία στην παρούσα της μορφή σημαίνει ότι από την 1η Οκτωβρίου η Βαρσοβία δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να πληρώνει τη συνδρομή της Ουκρανίας στο Starlink, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

«Το νομοσχέδιο, στο οποίο ο πρόεδρος (Κάρολ) Ναβρότσκι άσκησε βέτο, παρέτεινε την περίοδο βοήθειας, δηλαδή αυτή τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Βοήθειας για την Ουκρανία, μέχριτέλη Μαρτίου του επόμενου έτους», δήλωσε ο Μάρεκ Γκιεόργκιτσα. «Επομένως, προς το παρόν δεν υπάρχει νομική βάση για τη χρηματοδότηση αυτού από την 1η Οκτωβρίου».