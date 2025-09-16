Το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE αποφάσισε, έπειτα από ψηφοφορία, να αποσύρει τη συμμετοχή της Ισπανίας από τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, σε περίπτωση που στο διαγωνισμό λάβει μέρος το Ισραήλ. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα από την RTVE, σηματοδοτώντας μια ηχηρή αντίδραση στο ενδεχόμενο συμμετοχής του Ισραήλ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με την απόφαση αυτή, η Ισπανία προστίθεται στη λίστα των χωρών που διαμηνύουν αποχή από τη Eurovision υπό τις παρούσες συνθήκες, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ολλανδίας, της Σλοβενίας, της Ισλανδίας και της Ιρλανδίας, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιήσει δημόσια αντίστοιχες προθέσεις.