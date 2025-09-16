Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, σηματοδοτώντας την έναρξη με αισιοδοξία αλλά και σημαντικές προκλήσεις για γονείς και μαθητές.

Η υπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, ανακοίνωσε συνολικά 9.816 νέους διορισμούς:

Μόνιμοι: 8.223 (5.627 στη Γενική Εκπαίδευση, 3.196 στην Ειδική Αγωγή)

8.223 (5.627 στη Γενική Εκπαίδευση, 3.196 στην Ειδική Αγωγή) Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ: 993

993 Αναπληρωτές: 18.566 στην εκπαίδευση και 6.225 στο ΕΕΠ-ΕΒΠ

Φέτος εφαρμόζεται νέο πρόγραμμα σπουδών για Δημοτικό και Γυμνάσιο, με βασικές και προαιρετικές ενότητες. Στη Γ′ Γυμνασίου εισάγεται το μάθημα των Οικονομικών, ενώ οι μαθητές όλων των τάξεων έως την Α′ Λυκείου έχουν πλέον πρόσβαση σε ψηφιακά βιβλία μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Νέες σχολικές μονάδες ξεκινούν τη λειτουργία τους:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο στη Δράμα

Νέο ΕΠΑΛ εντός φυλακών στη Λάρισα και

Επαναλειτουργεί δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο μετά από 27 χρόνια

Σχολεία κλείνουν λόγω δημογραφικού

Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν. Λόγω μειωμένου δημογραφικού, πάνω από 760 σχολεία αναγκάζονται να αναστείλουν τη λειτουργία τους, με πτώση 111.000 μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία επταετία.

Το κόστος του σχολικού κολατσιού αποτελεί επίσης πρόκληση, ξεπερνώντας τα 1.100 ευρώ ετησίως για οικογένεια με τρία παιδιά.