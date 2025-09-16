Η επιστροφή στα σχολεία φέρνει μαζί της πολλές απορίες – και όχι μόνο για τα μαθήματα. Οι απουσίες, η χρήση κινητών, οι απαλλαγές από ορισμένα μαθήματα, ακόμη και η ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο, είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν μαθητές και γονείς κάθε χρόνο. Δείτε παρακάτω τι ισχύει για το σχολικό έτος 2025, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τι Ισχύει με τις Απουσίες

Οι απουσίες παραμένουν ένα από τα πιο “ευαίσθητα” σημεία της σχολικής ζωής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ένας μαθητής μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% των συνολικών διδακτικών ωρών ανά μάθημα, χωρίς να κινδυνεύσει να χάσει τη χρονιά.

Για παράδειγμα, σε μάθημα με 150 διδακτικές ώρες ετησίως, επιτρέπονται έως 15 απουσίες. Αν αυτό το όριο ξεπεραστεί, τότε ο μαθητής μπορεί να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ή ακόμη και να επαναλάβει την τάξη.

Οι απουσίες καταχωρίζονται πλέον ηλεκτρονικά, με τους γονείς να ενημερώνονται άμεσα σε περιπτώσεις συστηματικής αποχής. Όπως σημειώνουν εκπαιδευτικοί, ο στόχος του μέτρου δεν είναι η τιμωρία, αλλά η διατήρηση της συνέπειας και της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Κινητά Τηλέφωνα: Απαγόρευση και Εξαιρέσεις

Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται αυστηρά εντός του σχολικού χώρου. Οι συσκευές πρέπει να παραμένουν εντός της σχολικής τσάντας, ενώ αν εντοπιστούν εκτός, παραδίδονται στη διεύθυνση και επιστρέφονται στο τέλος της ημέρας.

Εξαιρούνται μόνο περιπτώσεις όπου η συσκευή χρησιμοποιείται για ιατρικούς λόγους, π.χ. εφαρμογές που αφορούν τη διαχείριση χρόνιας πάθησης, με επίσημη γνωμάτευση.

Απαλλαγές από Μαθήματα

Μαθητές μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από ορισμένα μαθήματα, όπως:

Φυσική Αγωγή

Μουσική

Θρησκευτικά

Η απαλλαγή χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών, και εγκρίνεται από τη διεύθυνση του σχολείου.

Ολοήμερο Πρόγραμμα – Ώρες Αποχώρησης

Για τα Δημοτικά Σχολεία, η αποχώρηση μπορεί να γίνει στις:

14:55

15:50

17:30

Στα Νηπιαγωγεία, τα παιδιά παραμένουν μέχρι τις:

16:00 ή

17:30 (στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο)

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση, για λόγους ασφάλειας και συνέπειας του προγράμματος.

Τι να θυμάστε: