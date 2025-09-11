Στην τελετή του αγιασμού στα σχολεία για την έναρξη της νέας χρονιάς, παρέστησαν τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Στο 8ο δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρεθηκε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου παρέστη στον αγιασμό. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί με τους οποίους αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά.

Μετά το πέρας του αγιασμού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε όλους και ειδικά «στα πρωτάκια», όπως είπε. Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλες 430 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους μαθητές.

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και διευκρίνισε: «Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία».

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί» και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε: «Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».

Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: Η δημόσια παιδεία είναι προτεραιότητα για μία χώρα με μικρότερες ανισότητες

Στον αγιασμό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολικό συγκρότημα του 3ου και του 17ου δημοτικών σχολείων Θεσσαλονίκης παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης, επισήμανε πως «η αγωνία μας για μια ισχυρή δημόσια παιδεία μας οδήγησε να προτείνουμε επίσημα την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο θα είναι μία γενναία μεταρρύθμιση, ώστε το δημόσιο σχολείο να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο, -όπως σήμερα, δυστυχώς, εξελίσσεται- , εις βάρος της ποιότητας των εφοδίων που παίρνουν τα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα».

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

Μήνυμα για το νέο σχολικό έτος έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι χιλιάδες μαθητές που γεμίζουν τα προαύλια των σχολείων, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που τους υποδέχονται, οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στα πρώτα τους σχολικά βήματα, συνθέτουν κάθε 11η του Σεπτέμβρη μια αισιόδοξη εικόνα», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη, πρόσθεσε πως «με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία όλης της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία».

«Να φτιάξουμε το δημόσιο σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας»

Παράλληλα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και τομεάρχης Παιδείας, Διονύσης Καλαματιανός, επισήμανε σε δήλωσή του πως «οι δύσκολες συνθήκες στην εκπαίδευση παραμένουν: σχολεία κλείνουν ή συγχωνεύονται, εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί στις θέσεις τους, μαθητές στοιβάζονται σε τάξεις, βασικές υποδομές παραμένουν ακατάλληλες ή επικίνδυνες. Είναι απαράδεκτο, το 2025, να συζητάμε ακόμη για ελλείψεις σε σχολικά κτήρια, σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό».

Στο 13ο Γυμνάσιο & 17o Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης ο Δ. Κουτσούμπας

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε το 13ο Γυμνάσιο & 17o Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.