Συνελήφθησαν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Καλλιθέας, 2 άτομα, ηλικίας 45 και 67 ετών, κατηγορούμενοι για – κατά περίπτωση – παράβαση του νόμου περί παιγνίων, όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος 73χρονου ο οποίος αναζητείται.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μεταμεσονύκτιες ώρες της 12-9-2025 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 67χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή της Καλλιθέας και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν πυροβόλο όπλο, γεμιστήρας με 13 φυσίγγια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 11.075 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο 67χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας, ο 67χρονος εργαζόταν σε καφετέρια στην περιοχή της Καλλιθέας, εντός της οποίας διεξάγονταν παράνομα παίγνια. Κατόπιν, αστυνομικοί έθεσαν την καφετέρια υπό διακριτική επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη η 45χρονη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πρόσβαση στο σύστημα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου.

Σε έρευνα που έγινε στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος από τραπουλόχαρτα,

• μάρκες,

• 5 καταγραφικά μηχανήματα,

• 24 κάμερες παρακολούθησης,

• 2 συσκευές ενδοεπικοινωνίας,

• 8 τηλεχειριστήρια για πόρτες

• 4 τηλεοράσεις.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία, εντός του καταστήματος λειτουργούσε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης αποτελούμενο από καταγραφικό μηχάνημα και 24 κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του καταστήματος για την ενημέρωση των κατηγορουμένων σε περίπτωση αστυνομικού έλεγχου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.