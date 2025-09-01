Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καλλιθέα.

Όλα έγιναν στην συμβολή των οδών Επαμεινώνδα με την Πεισιστράτου.

Η μηχανή διασώστη του ΕΚΑΒ κατέβαινε την οδό Επαμεινώνδα. Δεξιά ερχόταν ένα αυτοκίνητο, με τουρκικές πινακίδες που οδηγούσαν η ηλικιωμένοι.

Το ΙΧ πέρασε και η μηχανή έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει μεταφερθεί στο Τζάνειο. Ο διασώστης είχε μόλις τελειώσει από περιστατικό στη Συγγρού κοντά στο σημείο του ατυχήματος.

Ο οδηγός του ΙΧ και η συνοδηγός μεταφέρθηκαν στο Τμήμα προκειμένου να δώσει καταθέσεις για το συμβάν.