Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις τους για να παραμείνει σταθερή η εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποιεί τώρα η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας (ΙΕΑ). Αυτό συμβαίνει επειδή μειώνεται συνεχώς λόγω φυσικών συνθηκών ο ρυθμός παραγωγής από τις πετρελαιοπηγές και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εξάρτηση από σχιστολιθικές εξορύξεις και υπεράκτια κοιτάσματα που βρίσκονται σε μεγάλα βάθη –κι άρα συνεπάγονται πιο αυξημένα κόστη.

Η ΙΕΑ εκτιμά πλέον ότι ο πλανήτης χρειάζεται να επενδύει περίπου 540 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση ετησίως για την αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί η τρέχουσα παραγωγή και κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών.

Ενώ οι παγκόσμιες δαπάνες αυτού του είδους είναι πιθανό να φτάσουν τα 570 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, το ποσό θα αρχίσει να μειώνεται ελαφρώς από το 2024, σύμφωνα με στελέχη από το τμήμα ενεργειακού εφοδιασμού του IEA τα οποία επικαλείται το Bloomberg. Οι προοπτικές αυτές σημαίνουν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ανακαλύψουν νέα αποθέματα, εκτός εάν η ζήτηση μετατοπιστεί μακριά από τα ορυκτά καύσιμα κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται να γίνεται.

Δεν μειώνεται η ζήτηση ορυκτών καυσίμων

Οι προοπτικές που παρουσιάζει ο ΙΕΑ έχουν σημασία επειδή υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι η ζήτηση πετρελαίου θα κορυφωθεί σύντομα. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί αυξημένη παραγωγή τέτοιας ορυκτής ενέργείας για τα επόμενα χρόνια. Ενώ αναμένεται πλεόνασμα πετρελαίου παγκοσμίως για φέτος και το 2026, η BP προέβλεψε φέτος ότι η αύξηση της προσφοράς εκτός του ΟΠΕΚ θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερή για 12 έως 18 μήνες από τις αρχές του 2026 και μετά.

Η επίθεση από Τραμπ

Σημειώνεται ότι ο IEA έχει δεχτεί στο παρελθόν πυρά από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Οργανισμός είχε στραφεί τα τελευταία χρόνια στην προβολή πιο καθαρών μορφών ενέργειας. Παρόμοιες αντιδράσεις είχαν υπάρξει και από μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες όπβς η Σαουδική Αραβία. Πριν από τέσσερα χρόνια, έκθεση του IEA ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις σε νέα έργα πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, εάν ο πλανήτης ήθελες την επίτευξη των κλιματικών στόχων, σχολίαζε το Reuters.

Ο κίνδυνος για την παραγωγή

Τώρα η έκθεση του IEA, ο οποίος συμβουλεύει τις βιομηχανικές χώρες για θέματα ενέργειας, προειδοποιεί ότι χωρίς συνεχείς επενδύσεις σε υπάρχοντα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο κόσμος θα έχανε το ισοδύναμο της συνδυασμένης ετήσιας παραγωγής πετρελαίου της Βραζιλίας και της Νορβηγίας, με επιπτώσεις στις αγορές και την ενεργειακή ασφάλεια.

«Μόνο ένα μικρό μέρος των επενδύσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την κάλυψη της αύξησης της ζήτησης, ενώ σχεδόν το 90% των επενδύσεων ετησίως αφιερώνεται στην αντιστάθμιση των απωλειών εφοδιασμού σε υπάρχοντα πεδία», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, σε ανακοίνωσή του.

«Τα ποσοστά μείωσης είναι το κρίσιμο σημείο για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η νέα μας ανάλυση δείχνει ότι (τα ποσοστά αυτά μείωσης) έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια».

Βασιζόμενη σε δεδομένα παραγωγής από περίπου 15.000 πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο, η νέα έκθεση του IEA ανέφερε ότι οι μέσοι παγκόσμιοι ρυθμοί ετήσιας μείωσης της παραγωγής μετά την κορύφωση αυτής είναι 5,6% για την παραγωγή πετρελαίου και 6,8% για το φυσικό αέριο.

Η διακοπή των μεγάλων επενδύσεων θα μείωνε την προσφορά πετρελαίου κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κάθε ένα χρόνο, ανέφερε ο IEA. Αυτό το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα είναι περίπου ίσο με την παραγωγή της Βραζιλίας και της Νορβηγίας μαζί.