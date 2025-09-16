Η Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Ακινήτων (ΕΤΑΔ) ετοιμάζεται να ανοίξει μια νέα σελίδα στην τουριστική ανάπτυξη, εστιάζοντας στην εκσυγχρονισμένη αξιοποίηση των ιστορικών ξενοδοχείων Xenia, των ιαματικών πηγών και των παραθαλάσσιων ακινήτων.

Κατά την παρουσίαση της στρατηγικής της στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ήρω Χατζηγεωργίου, τόνισε τη διπλή αποστολή της εταιρείας, να προσελκύσει κρίσιμες επενδύσεις και να δημιουργήσει νέους προορισμούς που θα ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς, όπως επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, δίνοντας στην Ελλάδα μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει τα φυσικά της πλεονεκτήματα, όπως οι ιαματικές πηγές.

«Αν η Ελλάδα δεν αξιοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία εγκαίρως, οι ανταγωνιστές από τον νότο της Ευρώπης θα το κάνουν», προειδοποίησε ο Βέττας.

Xenia και ιαματικές πηγές για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών

Η προσέγγιση της ΕΤΑΔ ξεπερνά τη διαχείριση ακινήτων και στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας. Οι διαγωνισμοί για τα ιστορικά ξενοδοχεία Xenia σε Δράμα και Κοζάνη βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ ο διαγωνισμός για το Xenia Ουρανούπολης έχει ολοκληρωθεί, και προγραμματίζεται σημαντικό έργο στη Χανιά.

Στην Αθήνα, ο διαγωνισμός για την παραλία Βουλιαγμένης έχει προσελκύσει έξι επενδυτικά σχήματα, με προσφορές να αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ νέος διαγωνισμός ετοιμάζεται για την Καλαμίτσα στην Καβάλα.

Παράλληλα, η ΕΤΑΔ επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ιαματικές της πηγές, ιδανικές για τον αναπτυσσόμενο τουρισμό ευεξίας. Αυτό περιλαμβάνει την Ιαματική Πηγή Καϊάφα και τις πηγές στο Μέθανα, ενώ η επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ του ομίλου Mitsis στην Καμένη Βούρλα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ολοκληρωμένου μοντέλου ξενοδοχείου και ευεξίας.

Στα σχέδια περιλαμβάνεται και το πρώην Κυβερνητικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, το «Παλατάκι», το οποίο προετοιμάζεται για νέα ζωή ως πολιτιστικός και τουριστικός προορισμός με έμφαση σε βιώσιμες συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Xenia: Κληρονομιά της μετεμφυλιακής στρατηγικής τουρισμού

Τα ξενοδοχεία «Xenia», που δημιουργήθηκαν ως μέρος της μετεμφυλιακής στρατηγικής του ελληνικού τουρισμού, στόχευαν στην ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της χώρας και την προσέλκυση διεθνών επισκεπτών. Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε από το 1953 έως το 1967 υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), περιλάμβανε ξενοδοχεία, μοτέλ, τουριστικά περίπτερα και οργανωμένες παραλίες σε στρατηγικά σημεία της χώρας. Το έργο αυτό αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο προώθησης της Ελλάδας διεθνώς και ενίσχυσε την οικονομική ανάκαμψη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με πληροφορίες από greekreporter.com