Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοίνωσε τον διορισμό νέου Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Ο Δημήτρης Πολίτης αναλαμβάνει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ. Ο κ. Πολίτης, διαθέτει μακρά και επιτυχημένη σταδιοδρομία στο τραπεζικό/χρηματοοικονομικό τομέα και μεγάλη εξειδείκευση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, το Υπερταμείο επέλεξε ως μέλος του ΔΣ, τον κ. Ιωάννη Κωστόπουλο, ο οποίος έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία σε θέσεις CEO και Διοικητικών Συμβουλίων μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών ομίλων ενώ ανανέωσε τη θητεία της κ. Άννας Σαΐπη.

Το Υπερταμείο ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη για το πολύ σημαντικό έργο τους, καλωσορίζει θερμά τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχεται μια παραγωγική θητεία (έως 30.08.2028).

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ είναι η ακόλουθη: