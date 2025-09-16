Έπειτα από χρόνια καχυποψίας και αυστηρών απαγορεύσεων, το Πεκίνο δείχνει έτοιμο να αλλάξει στρατηγική απέναντι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Αν και η Κίνα είχε κηρύξει παράνομες όλες τις συναλλαγές με crypto το 2021, η ραγδαία άνοδος των stablecoins —ψηφιακών νομισμάτων που συνδέονται με παραδοσιακά νομίσματα όπως το δολάριο— φαίνεται να πείθει την κινεζική κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στάση της. Stablecoins όπως το USD Coin, το Tether ή το DAI σχεδιάστηκαν για να διατηρούν σταθερή αξία και να αποφεύγουν την έντονη μεταβλητότητα κρυπτονομισμάτων όπως το bitcoin ή το ether. Καθώς ενισχύεται η παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, η Κίνα προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα οφέλη και τους κινδύνους που συνεπάγεται η ενσωμάτωσή τους στο σύστημά της — ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο κεφαλαίων και την κυριαρχία του γιουάν.

Η Εθνική Επιστημονική Εταιρεία της Κίνας (NSFC), ο μεγαλύτερος κρατικός φορέας χρηματοδότησης έρευνας, ανακοίνωσε την έναρξη μιας μεγάλης μελέτης για τον αντίκτυπο των stablecoins και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Στόχος είναι να εξεταστεί πώς μπορούν να παρακολουθούνται οι διασυνοριακές ροές τους, ποιοι είναι οι συστημικοί κίνδυνοι που ενέχουν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε η Κίνα να τα ρυθμίσει, χωρίς να αποσταθεροποιήσει τη δική της χρηματοπιστωτική υποδομή. Προσφέρονται μάλιστα επιχορηγήσεις 200.000–300.000 γιουάν σε ερευνητές, με στόχο την ολοκλήρωση των μελετών σε 10–12 μήνες.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ενώ διεθνώς επιταχύνεται η ρύθμιση των stablecoins: στις ΗΠΑ εγκρίθηκε πρόσφατα η «Genius Act» που επιτρέπει τη νόμιμη χρήση stablecoins συνδεδεμένων με δολάρια, ενώ στο Χονγκ Κονγκ —την κινεζική ζώνη ελεύθερου εμπορίου μαζί με το Μακάο— υιοθετήθηκε νέος κανονισμός για τα stablecoins, που λειτουργεί ως «πειραματικό εργαστήριο» για το Πεκίνο.

Μέχρι σήμερα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) ήταν η «αιχμή του δόρατος» της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, με την ανάπτυξη του ψηφιακού γιουάν (e-CNY). Ωστόσο, το project δεν έχει καταφέρει ακόμη να ενισχύσει τη διεθνή χρήση του κινεζικού νομίσματος, κάτι που ωθεί την Κίνα να εξετάζει πλέον και την πιθανότητα δημιουργίας ενός stablecoin συνδεδεμένου με το γιουάν, που θα συνδυάζει διεθνή απήχηση και αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο.

Στο παρασκήνιο, η κινεζική αγορά crypto παραμένει τεράστια και χαοτική, με περισσότερα από 1.500 tokens, παρότι πολλά θεωρούνται αμφιβόλου αξιοπιστίας. Μεταξύ των πιο γνωστών συγκαταλέγονται η VeChain (λύσεις blockchain για εφοδιαστικές αλυσίδες), η Conflux (πλατφόρμα υψηλής τεχνικής εξειδίκευσης), η Neo (ανταγωνιστής του Ethereum), η Huobi Token (τοπικά δημοφιλές crypto που συνδέεται με ανταλλακτήριο) και η Qtum (πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων).

Με τη ρητορική της να παραμένει προσεκτική αλλά τις κινήσεις της όλο και πιο ανοιχτές, η Κίνα δείχνει έτοιμη να περάσει από την καχυποψία στην επιλεκτική υιοθέτηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων — πάντα με στόχο τη διατήρηση του ελέγχου και την ενίσχυση της γεωοικονομικής της επιρροής.