Αυτό είναι το συγκλονιστικό στιγμιότυπο όπου ομάδα ορκών επιτίθεται επανειλημμένα και τελικά βυθίζει ένα τουριστικό ιστιοπλοϊκό σκάφος στην Πορτογαλία. Το σκάφος έπλεε στα ανοιχτά της παραλίας Fonte da Telha το Σάββατο, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Σε βίντεο καταγράφονται αρκετές όρκες να καταδιώκουν το σκάφος, πριν αρχίσουν να το χτυπούν βίαια, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, με κάποιον να ακούγεται να φωνάζει: «Θεέ μου!».

Το σκάφος κλυδωνίζεται επικίνδυνα από τη μια πλευρά στην άλλη, πριν αρχίσει να βυθίζεται αργά. Σύμφωνα με την Εθνική Ναυτική Αρχή, το ιστιοπλοϊκό ανήκε στον ναυτικό όμιλο Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα. Δεύτερο σκάφος αναψυχής, βορειότερα στα ανοιχτά του Κασκαΐς, μετέφερε τέσσερα άτομα και επίσης χρειάστηκε βοήθεια, αφού ήρθε αντιμέτωπο με την ίδια ομάδα ορκών. Και οι εννέα επιβαίνοντες των δύο σκαφών διασώθηκαν από κοντινά τουριστικά πλοία, προτού φτάσουν οι επίσημες ναυαγοσωστικές δυνάμεις. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Η Ναυτική Αρχή ανέφερε ότι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Λισαβόνας έλαβε την πρώτη ειδοποίηση στις 12:30 το μεσημέρι και έστειλε άμεσα διασώστες. Ο Μπερνάρντο Κεϊρόζ, διευθυντής του σκάφους «Mercedes-Benz Oceanic Lounge», δήλωσε ότι το πλήρωμά του βρισκόταν σε εκδρομή για παρακολούθηση δελφινιών όταν παρατήρησε το πρώτο σκάφος να κινείται αλλοπρόσαλλα. Όπως είπε, καθώς πλησίαζαν, είδαν τέσσερις όρκες να κυκλώνουν το σκάφος και κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο. Τα πέντε άτομα του σκάφους του Nautic Squad διασώθηκαν, ενώ γειτονικά σκάφη προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να ρυμουλκήσουν το ιστιοπλοϊκό. Το σκάφος τελικά βυθίστηκε.

Ξεχωριστά, τέσσερις επιβαίνοντες άλλου σκάφους στα ανοιχτά του Κασκαΐς διασώθηκαν από τουριστικό πλοίο που βρέθηκε στην περιοχή. Υπάρχουν διαφορετικές μαρτυρίες για την έκταση της επίθεσης: ορισμένοι μιλούν για τέσσερις όρκες, ενώ άλλος κυβερνήτης ανέφερε ότι μόνο μία χτύπησε το πηδάλιο δύο ή τρεις φορές, προκαλώντας ρωγμές που οδήγησαν σε εισροή νερού. Από το 2019, όρκες έχουν στοχεύσει επανειλημμένα σκάφη στην περιοχή, συνήθως επιτιθέμενες στο πηδάλιο. Μεταξύ 2020 και 2023 αναφέρθηκαν περίπου 500 επιθέσεις.

Δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ανθρώπων, αλλά το 20% των σκαφών υπέστησαν ζημιές και αρκετά χάθηκαν. Το περιστατικό ακολουθεί σειρά προειδοποιήσεων που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα, καλώντας τους ναυτικούς να αποφεύγουν τις εξορμήσεις στα ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, λόγω συνεχόμενων επιθέσεων από όρκες. Η ακτοφυλακή συμβούλευσε τα πληρώματα να παραμείνουν στα λιμάνια, έπειτα από αναφορές για όρκες που χτυπούν πηδάλια σε πολύ πιο ρηχά νερά από το συνηθισμένο.

Μια επίθεση σημειώθηκε στο Vilaxoan, μια πολυσύχναστη περιοχή αλιείας και ναυσιπλοΐας στον κόλπο Ria de Arousa, που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν γνωστός για την παρουσία ορκών, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. Οι περισσότερες καταγεγραμμένες επιθέσεις από το 2020 είχαν συμβεί σε βαθύτερα, λιγότερο πολυσύχναστα νερά κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού της Γαλικίας και κοντά στα Στενά του Γιβραλτάρ, όπου οι όρκες συνήθως ακολουθούν τις μεταναστευτικές διαδρομές του τόνου.

Παρότι οι όρκες δεν συνήθιζαν να αλληλεπιδρούν με πλοία, οι αναφορές για συγκρούσεις αυξάνονται, υποδηλώνοντας ότι η συμπεριφορά αυτή γίνεται πλέον πιο συνηθισμένη. Πολλοί βιολόγοι θεωρούν ότι τα κήτη επιτίθενται από πλήξη, αναζητώντας μια «έκρηξη αδρεναλίνης».