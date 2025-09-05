Από τις σπάνιες φορές που παρατηρείται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Τι ακριβώς; Δύο ποδοσφαιριστές ερίζουν για τη θέση του κεντρικού φορ της εθνικής ομάδας , αγωνίζονται εκτός συνόρων και δη στην ίδια χώρα: την Πορτογαλία. Από τη μια ο Βαγγέλης Παυλίδης που «τα σπάει» εδώ και περίπου έναν χρόνο με τη φανέλα των Αετών. Ως στέλεχος της Μπενφίκα, ο Παυλίδης έκανε πέρυσι την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, με γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και κυρίως στο Τσάμπιονς Λιγκ, ανέβασε τη χρηματιστηριακή του αξία και λογίζεται ως ο βασικός επιθετικός στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Πολύ απλά γιατί η φόρμα του παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Και από την άλλη, ο Φώτης Ιωαννίδης, που ναι μεν δεν σημείωσε πολλά γκολ την περασμένη σεζόν με τον Παναθηναϊκό, δεν έπεσαν όμως πολύ οι μετοχές του και πρόσφατα υπέγραψε σε άλλο ισχυρό κλαμπ της Ιβηρικής, στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Κατά μια περίεργη σύμπτωση ο Ιωαννίδης θα συνεχίσει να φορά τα πράσινα και έχοντας εξασφαλίσει τέτοια ηχηρή μεταγραφή, είναι βέβαιο πως το ηθικό του ανέβηκε παραπάνω. Συνεπώς, διεκδικεί και αυτός μια θέση στο αρχικό σχήμα του Γιοβάνοβιτς.

Παυλίδης και Ιωαννίδης. Δύο ποδοσφαιριστές που βγάζουν το ψωμί τους στο εξωτερικό, ακούγεται για τα καλά το όνομά τους, εκτιμούν πως τα καλύτερα είναι μπροστά και αν με συνέπεια αρχίζουν να σημειώνουν γκολ με τα χρώματα της εθνικής, αναμφίβολα ο στόχος της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι εφικτός. Αλλωστε, ικανούς αμυντικούς (πάντα) είχαμε και έχουμε.

Φορ με έφεση στο σκοράρισμα μας λείπει- από τότε που σταμάτησε τη μπάλα ο κορυφαίος όλων, ο Νίκος Αναστόπουλος.