Μια συγκλονιστική υπόθεση μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων αποκαλύπτεται στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνίστρια ένα ανήλικο κορίτσι που, σύμφωνα με τις Αρχές, εκδιδόταν μέσω ιστοσελίδας για περισσότερο από έναν χρόνο.

Η ΕΛΑΣ διερευνά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 16χρονη εντοπίστηκε να εισέρχεται σε διαμέρισμα, ενώ την ακολουθούσε ένας 30χρονος άνδρας. Ο τελευταίος συνελήφθη, καθώς όλα δείχνουν ότι είχε κλείσει ραντεβού μαζί της μέσω «ροζ» ιστοσελίδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το καλοκαίρι του 2024 η ανήλικη διατηρούσε προφίλ στην εν λόγω ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία, εμφανιζόμενη ως 19χρονη, και έκλεινε ραντεβού με πελάτες.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν, σύμφωνα με την «Κοινωνία Ώρα Mega» ότι η 16χρονη οδηγήθηκε σε αυτήν την κατάσταση ύστερα από παρότρυνση μιας γυναίκας, η οποία της παραχώρησε το διαμέρισμα για τα ραντεβού και λάμβανε ποσοστό από τα χρήματα που εισέπραττε η ανήλικη.