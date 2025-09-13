Μία σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας 16χρονης σήμερα έφηβης για τουλάχιστον ένα χρόνο απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Παρασκευής 12/9/2025 όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Τούμπας–Τριανδρίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 30χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε ερωτικό ραντεβού έναντι αμοιβής με την 16χρονη σε διαμέρισμα της Τούμπας, σύμφωνα με το thestival.gr. Ο άνδρας εντόπισε την κοπέλα σε σελίδα ερωτικών γνωριμιών-συνοδών, ενώ κατά τον ίδιο, εκείνη δήλωσε πως είναι 19 ετών και γι’ αυτό έκλεισε το ραντεβού.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στις Αρχές η ανήλικη, μια γνωστή της -η οποία είναι ενήλικη- ήταν εκείνη που την παρότρυνε να δημιουργήσει το προφίλ στη σελίδα και να κάνει ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής. Μάλιστα της παραχώρησε το διαμέρισμα για τις συναντήσεις, ενώ έπαιρνε και μέρος των χρημάτων για κάθε ραντεβού. Σύμφωνα με την έφηβη, τα ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 2024, όταν δηλαδή ήταν μόλις 15 ετών!

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων έχει σχηματιστεί δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και εμπορία ανθρώπων ενώ οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.