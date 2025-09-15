Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης απασχόλησε τις αρχές της Νέας Δημητριάδας Βόλου το πρωί της Κυριακής, με ένα πρώην ζευγάρι να οδηγείται πλέον στις αίθουσες των δικαστηρίων για να λύσει τις διαφορές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Magnesianews, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:00, όταν η γυναίκα προσέγγισε την οικία του πρώην της, παραβιάζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν εκδοθεί εναντίον της. Η μεταξύ τους ένταση κλιμακώθηκε άμεσα σε λογομαχία, με τις φωνές να ανησυχούν τη γειτονιά.

Τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο άνδρας, σύμφωνα με μαρτυρίες, βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί, το οποίο φέρεται να εκσφενδόνισε προς το μέρος της γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την τραυματίσει. Στη συνέχεια την πλησίασε και φέρεται να της επιτέθηκε σωματικά. Οι γείτονες, που αντιλήφθηκαν το επεισόδιο από τις φωνές, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Μετά το συμβάν, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία της. Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου από τις αστυνομικές αρχές.

Σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για απόπειρα σωματικής βλάβης. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που προκύπτουν από εντάσεις μεταξύ πρώην συντρόφων και τη σημασία της τήρησης των μέτρων προστασίας.