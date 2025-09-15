Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Η πρώτη προσπάθεια του Μανόλο στα 5,75μ. ήταν επιτυχής.

Δείτε πατώντας εδώ τον τελικό του Καραλή

To πρώτο άλμα του Καραλή

Λίγο νωρίτερα, σε χαλαρή προπόνηση μετέτρεψε τον προκριματικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής εξασφάλισε από το πρώτο του άλμα την πρόκριση, καθώς πήδηξε στα 8 μέτρα και 17 εκατοστά, ξεπερνώντας το όριο πρόκρισης (8,15μ.). Αυτός ήταν και ο στόχος του, καθώς λόγω του τραυματισμού που είχε αντιμετωπίσει τον προηγούμενο καιρό, δεν ήθελε να επιβαρύνει το σώμα του με περισσότερα άλματα.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (17/6) (14:50 ώρα Ελλάδας).