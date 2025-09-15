Η αποκάλυψη ενός νέου είδους «κοριού» που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνει στο φως τη νέα γενιά συσκευών παρακολούθησης, που όσο απίστευτο και αν φαίνεται, καθώς η παρακολούθηση τρίτων είναι παράνομη, κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο.

Αρκεί να κάνει κάποιος μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα του εμφανιστούν δεκάδες προϊόντα με τον χαρακτηρισμό «κοριός παρακολούθησης», που μοιάζουν με usb stick. Και δεν είναι μόνο τα στικάκια, καθώς υπάρχει «κοριός» για το αυτοκίνητο, που μοιάζει με τον… αναπτήρα του αυτοκινήτου, αλλά είναι «κοριός». Άλλη συσκευή μοιάζει με ένα απλό «ποντίκι» υπολογιστή, ενώ ακόμα και ένα φαινομενικά αθώο γλαστράκι, μπορεί να γίνει κατάσκοπος στο σπίτι μας. Το δε κόστος τους κυμαίνεται από 15 έως 35 ευρώ, είναι δηλαδή αρκετά φθηνά.

Όλα αυτά συνήθως πωλούνται με την ένδειξη, ότι προορίζονται για νόμιμη χρήση, όπως το να παρακολουθεί κανείς τι γίνεται μέσα στο σπίτι του κατά την απουσία του. Είναι ωστόσο σαφές, πως η ευκολία με την οποία κανείς μπορεί να τα πάρει, κάνει πολλούς που θέλουν να παρανομήσουν, να το κάνουν. Βεβαίως, όπως επεσήμανε στο MEGA ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, όλοι αυτοί οι «κοριοί» δεν μπορούν να καταγράψουν περισσότερες από 24 έως 48 ώρες, λόγω μικρής διάρκειας ζωής της μπαταρίας τους.