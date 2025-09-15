Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα σε 30χρονο κρατούμενο και αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης, όπου μεταφέρθηκε μετά τη σύλληψή του για διαπληκτισμό που είχε όντας υπό την επήρεια αλκοόλ έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, καθώς εξύβριζε διερχόμενους πολίτες και προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη. Κατά την παραμονή του στο Αστυνομικό Τμήμα μετά τη σύλληψή του αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε υποδείξεις αστυνομικών, τους εξύβρισε, τους απείλησε, αποπειράθηκε να χτυπήσει με καρέκλα έναν εξ’ αυτών, ενώ ακολούθως χτύπησε αστυνομικό με γροθιές στο πρόσωπο και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Εκτός όμως από την δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του για τα αδικήματα της διατάραξης λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, της πρόκλησης φθορών σε αστυνομικό κατάστημα, της βίας κατά υπαλλήλων, της απείθειας, της εξύβρισης, της απειλής, καθώς και της πρόκλησης σωματικής βλάβης, σχηματίστηκε αυτοτελής ποινική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος των αστυνομικών, για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης, μετά από καταγγελία του 30χρονου.

Το προανακριτικό έργο για τις υποθέσεις αυτές διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης, ενώ βιντεοληπτικό υλικό με τα περιστατικά θα συνυποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.