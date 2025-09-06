Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου ένας 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βρισάς, στη νότια Λέσβο. Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τη γρήγορη κινητοποίηση των αρχών και τη σύλληψη του νεαρού άνδρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος βρισκόταν στην περιοχή εκτελώντας εργασίες όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το συμβάν εξετάζονται από τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές.

Βαρύ διοικητικό πρόστιμο και διαδικασία ενώπιον Εισαγγελέα

Σε βάρος του κατηγορούμενου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά παραβάσεις σχετικές με την πρόκληση δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. Ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση, ενώ όπως αναμένεται, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής για να απολογηθεί σχετικά με το περιστατικό.