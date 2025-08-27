Έβαζε φωτιές, γιατί είναι εθισμένος στον τζόγο, υποστήριξε στις αρχές ο δημοτικός υπάλληλος Παλλήνης, που συνελήφθη χθες Τρίτη 26 Αυγούστου για τέσσερις εμπρησμούς.

Η συμπεριφορά του κίνησε υποψίες στις Αρχές, γιατί σε μία περίπτωση ξέσπασαν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο μέσα σε μισή ώρα. «Θα τα πω όλα στη Δικαιοσύνη. Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είμαι εθισμένος στον τζόγο και όποτε έχανα, ήμουν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση» φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι Αρχές εντόπισαν στο κινητό του εφαρμογές με τυχερά παιχνίδια.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ’ εξακολούθηση. Μετά τη σύλληψη του οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί μεθαύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου, οπότε και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.