Μέσω ΑΣΕΠ είχε γίνει η πρόσληψη του 48χρονου υπαλλήλου του δήμου Παλλήνης που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς και είχε άδεια security όπως αποκαλύπτει στα «ΝΕΑ», ο δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο 48χρονος εργαζόταν ως οδηγός για τον δήμο Παλλήνης και συγκεκριμένα μετέφερε παιδιά ΑΜΕΑ στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Η ανατριχιαστική λεπτομέρεια ήταν ότι το μεσημέρι άφηνε τα παιδιά ΑΜΕΑ στο κέντρο αποκατάστασης, μετά πήγαινε με το ίδιο όχημα σε οικόπεδα και έβαζε φωτιές. Το βράδυ τα παραλάμβανε για το δρομολόγιο της επιστροφής σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο 48χρονος συνελήφθη μετά από δίμηνη έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε.

Ο δήμαρχος Παλλήνης μιλώντας στα «ΝΕΑ» εκφράζει την απορία του για το πώς γίνεται ο εν λόγω υπάλληλος να έχει άδεια security, η οποία για να ανανεωθεί προϋποθέτει το εκάστοτε άτομο να περάσει αντίστοιχα ψυχομετρικά τεστ.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο 48χρονος προσλήφθηκε μέσω ΑΣΕΠ και ότι για τη συγκεκριμένη θέση δεν περνούν οι υποψήφιοι κάποια ψυχολογική αξιολόγηση.

Ο κ. Αηδόνης παραδέχεται ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τον υπάλληλο αλλά πληροφορήθηκε από την υπεύθυνη κοινωνική λειτουργό του ΚΔΑΠ ότι δούλευε για πέντε χρόνια στο ΚΔΑΠ ο κατηγορούμενος και ήταν πέραν πάσης υποψίας γιατί δεν είχε προκαλέσει ποτέ κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα, έχει οικογένεια και ένα παιδί.

Ωστόσο, ο δήμαρχος Παλλήνης ανέφερε ότι είχαν παρατηρηθεί αρκετά περιστατικά εμπρησμού κοντά στο ΚΔΑΠ, γεγονός που οδήγησε και τον ίδιο τον δήμαρχο να προχωρήσει σε ενέργεις για την εκκίνηση σχετικής έρετνας.