Συνελήφθη 14χρονος στην Πάτρα, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε καλαμιές, κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής και δίπλα στις γραμμές του Προαστιακού στην Αγυιά. Ο ανήλικος κατηγορείται για συνέργεια σε εμπρησμό, ενώ δύο ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν αναζητούνται.

Η φωτιά κινητοποίησε την Πυροσβεστική, ενώ για λίγη ώρα διακόπηκε η λειτουργία του Προαστιακού. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι στις 8:12 ανεστάλη η κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, με επιβάτες να μεταφέρονται με λεωφορεία. Στις 8:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής, η γραμμή δόθηκε ξανά σε κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για τον προαστιακό

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train. Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά. Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».