Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτη (2/9) δίπλα από τις γραμμές του Προαστιακού, στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε καλαμιές δίπλα στη στάση του Προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί τρένο.

Στη σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας που εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν εκεί, σύμφωνα με το pelop.gr.