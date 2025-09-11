Mε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε αντιμέτωπος ο υπεύθυνος του κοιμητηρίου της Αγίας Κυριακής στη Μυτιλήνη, ο οποίος αντίκρισε το άψυχο σώμα ενός νεαρού άνδρα μόλις άνοιξε την πύλη.

Ο 36χρονος, που βρέθηκε κρεμασμένος το πρωί της Πέμπτης λίγο μετά τις 8:00, ήταν κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Συνοικισμού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας καθώς όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Είχε αναφέρει σε γνωστούς του πως ήθελε να βάλει τέλος στην ζωή του

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, ο 36χρονος φέρεται τις τελευταίες μέρες να είχε εκφράσει σε γνωστούς και γείτονες την επιθυμία να βάλει τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, κανείς δεν πήρε στα σοβαρά τα λόγια του, θεωρώντας ότι επρόκειτο για υπερβολές.