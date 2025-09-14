Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε το δικαίωμα των πολιτών σε ειρηνικές διαδηλώσεις, μετά την πορεία κατά της μετανάστευσης που συγκέντρωσε πάνω από 100.000 διαδηλωτές στο Λονδίνο το Σάββατο, καταδικάζοντας όμως τις επιθέσεις κατά αστυνομικών. Όπως υπογράμμισε, η Βρετανία είναι μια χώρα που στηρίζεται στην ανοχή και την πολυμορφία.

Η πορεία διοργανώθηκε από τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον και σύμφωνα με την αστυνομία περίπου 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν. 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και έγιναν αρχικά 25 συλλήψεις.

«Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε ειρηνική διαμαρτυρία. Αυτό αποτελεί βασική αξία της χώρας μας», ανέφερε ο Στάρμερ στο X την Κυριακή.

«Όμως δεν θα ανεχτούμε επιθέσεις κατά αστυνομικών που εκτελούν το καθήκον τους, ούτε να αισθάνονται οι άνθρωποι εκφοβισμένοι στους δρόμους λόγω της καταγωγής ή του χρώματος του δέρματός τους», πρόσθεσε.

Το ζήτημα της μετανάστευσης έχει γίνει κυρίαρχο θέμα στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας, ξεπερνώντας ακόμη και ανησυχίες για την αδύναμη οικονομία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ρεκόρ αιτήσεων ασύλου. Μέχρι στιγμής φέτος έχουν φτάσει περισσότεροι από 28.000 μετανάστες σε μικρές βάρκες διασχίζοντας τη Μάγχη.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην πορεία κρατούσαν κόκκινες και λευκές αγγλικές σημαίες, καθώς και τη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας (Union Jack).

«Η Βρετανία είναι μια χώρα που χτίστηκε με περηφάνια πάνω στην ανοχή, την πολυμορφία και τον σεβασμό. Η σημαία μας αντιπροσωπεύει αυτήν τη διαφορετικότητα και δεν θα την παραδώσουμε ποτέ σε όσους τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο βίας, φόβου και διχόνοιας», τόνισε ο Στάρμερ.

Το μέγεθος της πορείας φάνηκε να αιφνιδιάζει την αστυνομία, η οποία δήλωσε ότι η συγκέντρωση σε ορισμένα σημεία ήταν πολύ μεγάλη για τη διαδρομή που είχε εγκριθεί, με τους αστυνομικούς να δέχονται «απαράδεκτη βία», καθώς δέχθηκαν κλωτσιές, γροθιές και εκτοξεύτηκαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.

Με πληροφορίες από το Reuters