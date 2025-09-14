Στις αρχικές επιλογές του Ρουί Βιτόρια για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Κηφισιά, βρίσκεται ο Ρενάτο Σάντσες.

Ο Πορτογάλος επιλέχθηκε από τον τεχνικό των Πράσινων και θα βρεθεί για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα του Τριφυλλιού, ενώ στην ενδεκάδα βρίσκεται και ο Μαντσίνι ελέω των απουσιών (Τετέ, Πελίστρι).

Ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού, στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Καλάμπρια (δεξιά), Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν και Κυριακόπουλος (αριστερά), κεντρικοί μέσοι θα είναι οι Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες, δεκάρι ο Μπακασέτας, στις πτέρυγες οι Τζούριτσιτς (αριστερά) και Μαντσίνι (δεξιά), ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι.