Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μίλησε στην Ιταλία για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, το δέσιμό του με τη Μίλαν και το Κύπελλο που κατέκτησε με την Μπολόνια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «Gazzetta dello Sport».

Για την απόφασή του να υπογράψει στο «τριφύλλι», ο Ιταλός μπακ εξήγησε:

«Ήμουν ελεύθερος και επέλεξα να μην περιμένω τη Serie A. Ο Παναθηναϊκός με ήθελε πραγματικά. Δεν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα εδώ και χρόνια κι αυτός είναι ο στόχος μας. Η Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη ιστορία που πάντα με γοήτευε».

Αναφερόμενος στη Μίλαν, τόνισε:

«Η Μίλαν ήταν πάντα η αγαπημένη μου ομάδα. Ως παιδί, πήγαινα στο γήπεδο και ονειρευόμουν να φορέσω εκείνη τη φανέλα. Τα κατάφερα για αρκετά χρόνια. Θα είχα μείνει στη Μίλαν για πάντα, ακόμα και δωρεάν. Απόλαυσα κάθε στιγμή και είμαι απίστευτα περήφανος γι’ αυτό. Η Μίλαν υπήρξε σχεδόν ολόκληρη η ζωή μου μέχρι τώρα. Με βοήθησε να μεγαλώσω και θα είμαι πάντα ευγνώμων».

Για την επιτυχία της Μπολόνια στο Κύπελλο Ιταλίας απέναντι στους «ροσονέρι», ο Καλάμπρια συμπλήρωσε:

«Για μένα ήταν μια ανατροπή της μοίρας. Ένιωθα πως θα κερδίσουμε και ήταν μια υπέροχη βραδιά για μένα και για την Μπολόνια. Με το τελευταίο σφύριγμα, γονάτισα και είχα πολλά στο μυαλό μου. Σκέφτηκα πρώτα τους πρώην συμπαίκτες μου και πήγα να προσπαθήσω να τους παρηγορήσω».