Στην Ελλάδα πλέον κυκλοφορούν οι BMW M2 CS και iX3 στην Ελλάδα, με το πρώτο να ξεκινά από τις 138.700 ευρώ, ενώ η iX3 50 xDrive έχει αρχική τιμή τις 69.950 ευρώ.

Το πρώτο μοντέλο της που βασίζεται στη νέα Neue Klasse πλατφόρμα παρουσίασε σήμερα η BMW. Πρόκειται για το iX3, την έκδοση παραγωγής του Vision Neue Class X.

Tο ηλεκτρικό SUV προσφέρεται αρχικά στην έκδοση iX3 50 xDrive που διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν ανά άξονα, που παράγουν συνδυαστικά 469 άλογα με 645 Nm ροπής. Η μπαταρία του είναι χωρητικότητας 108,7 kWh και προσφέρει αυτονομία 679 – 805 χλμ. Με χρήση ταχυφορτιστή 400 kW φορτίζει από το 10 στο 80% σε 21 λεπτά, με το αυτοκίνητο να αποκτά αυτονομία 372 χλμ. σε 10 λεπτά. Με χρήση φορτιστή 22 kW η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας ολοκληρώνεται σε 5 ώρες και 45 λεπτά, ενώ με φορτιστή 11 kW ο χρόνος είναι 11 ώρες.