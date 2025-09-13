Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά την οκταετή του αποχή από το σινεμά, εξηγώντας τους λόγους που τον οδηγούν ξανά στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Anemone», σε σκηνοθεσία του γιου του, Ρόναν.

Ο ηθοποιός, που είχε ανακοινώσει το 2017 την αποχώρησή του μετά τη συνεργασία του με τον Πολ Τόμας Άντερσον στο «Phantom Thread», αποκάλυψε πως ουδέποτε ένιωσε πραγματικά ότι «συνταξιοδοτήθηκε» από την υποκριτική, αλλά περισσότερο ότι χρειαζόταν αποστασιοποίηση από τον τρόπο ζωής που συνοδεύει το επάγγελμα.

Όπως τόνισε στο Rolling Stone, η απόφασή του ήταν συνδεδεμένη με την επιθυμία να δημιουργήσει κάτι μαζί με τον γιο του, ο οποίος ξεκινούσε τη δική του πορεία στον κινηματογράφο. «Είχα μια υπολειμματική μελαγχολία ξέροντας ότι ο Ρόναν θα έφτιαχνε ταινίες κι εγώ θα έφευγα από αυτόν τον κόσμο. Σκέφτηκα πόσο όμορφο θα ήταν να δουλέψουμε μαζί σε κάτι πιο ουσιαστικό, που δεν θα χρειαζόταν όλη την τεράστια υποδομή μιας μεγάλης παραγωγής», ανέφερε.

Ο Ντέι-Λιούις ενσαρκώνει έναν ερημίτη που ζει στα δάση της Βόρειας Αγγλίας, του οποίου η απομονωμένη ζωή ανατρέπεται όταν ο αδερφός του, τον οποίο υποδύεται ο Σον Μπιν, εμφανίζεται ξαφνικά και τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει το σκοτεινό παρελθόν του. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Σάμιουελ Μπότομλεϊ, Σάφια Όουκλι-Γκριν και Σαμάνθα Μόρτον.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είχε δισταγμούς για το αν έπρεπε να επιστρέψει μπροστά από την κάμερα, καθώς οι πιέσεις και η έκθεση που συνοδεύουν τη δουλειά τον άφηναν συχνά «εξουθενωμένο». Παρόλα αυτά, η συνεργασία με τον γιο του τον βοήθησε να ξαναβρεί το πάθος του:

«Η φωτιά ξανάναψε μέσα μου, κι ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος καθαρή χαρά να περάσουμε αυτό τον χρόνο μαζί». Ο Ντέι-Λιούις, που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι «αποσύρεται» και επιστρέφει, απάντησε με χιούμορ:

«Ποτέ δεν είχα σκοπό να αποσυρθώ. Ήθελα απλώς να κάνω κάτι διαφορετικό. Μάλλον μιλάω με έναν τρόπο που ακούγεται πιο οριστικός απ’ όσο νιώθω». Η νέα του ταινία «Anemone» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου, πριν από την ευρύτερη διανομή της στις ΗΠΑ στις 10 Οκτωβρίου από την Focus Features.