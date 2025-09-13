Ένας 23χρονος ημεδαπός συνελήφθη από το Λιμενικό στο κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έκανα έλεγχο για πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών με συνδρομή ενός ειδικά εκπαιδευμένου σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε ο 23χρονος που μετέφερε στο μπουφάν του μέσα σε μια πλαστική σακούλα 152 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2,5 γραμμαρίων.

Η αξία των ναρκωτικών αξιών που κατασχέθηκαν υπολογίζεται ότι είναι περιπου τις 9.500 ευρώ και θα αποσταλθούν στο Γενικό Κρατικό Χημείο για περαιτέρω ανάλυση.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.