Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αναρτήσεις του παίκτη της εθνικής Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Ελλάδα στον ημιτελικό του Eurobasket.

Ο σούπερ σταρ των Ρόκετς και της ομάδας του Εργκίν Αταμάν διακρίθηκε στο παρκέ με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμωςε με τις αναρτήσεις του που παρέπεμπαν σε εθνικιστικό περιεχόμενο προκαλεί αρνητικές εντυπώσεις.

Αρχικά, ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας.

Στη συνέχεια ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν κάνει καλό η θαλασσινή ατμόσφαιρα;» κάτι που πολλοί συνέδεσαν με τη Μικρασιατική καταστροφή.

Σημειώνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη φράση ανήκει σε ένα τραγούδι. Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια.

«Κανένα έλεος!»: Το ποστ τουρκικής ομοσπονδίας

Μια ανάρτηση με τίτλο No Merci έκανε η ομοσπονδία μπάσκετ της Τουρκίας, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας της. Οι Τούρκοι πόσταραν φωτογραφία παρουσιάζοντας τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε στάση προσευχής, με το σχόλιο «Κανένα Έλεος».