Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε νέα εξαγγελία, δηλώνοντας πως σκοπεύει να αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις του Τενεσί. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, με έμφαση σε μεγάλες αστικές περιοχές που βρίσκονται υπό τη διοίκηση των Δημοκρατικών.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ επισήμανε: “Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος, είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος (…). Θα το διευθετήσουμε αυτό όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον”. Με τη δήλωση αυτή, ο πρώην πρόεδρος παρέπεμψε στην πρόσφατη αποστολή ομοσπονδιακών στρατιωτών και αστυνομικών στην Ουάσινγκτον, που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Κριτική και πολιτικές προεκτάσεις

Η τοποθέτηση του Τραμπ αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς εντάσσεται σε μια περίοδο που το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας βρίσκεται στην επικαιρότητα των ΗΠΑ. Η στοχοποίηση πόλεων που διοικούνται από Δημοκρατικούς δημάρχους αποτελεί σταθερό μοτίβο της ρητορικής του, ενώ ήδη εγείρονται ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις αυτής της επιλογής και για το πώς θα επηρεάσει το κλίμα ενόψει των επερχόμενων εκλογών.