Η Ολλανδία συντάχθηκε με την Ιρλανδία δηλώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 εάν το Ισραήλ συμμετάσχει στην εκδήλωση, λόγω της έκτασης των δεινών στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AvroTros.

Μια μέρα νωρίτερα, ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE δήλωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ ήταν «ανήθικη» δεδομένης της «συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στη Γάζα».

Οι πρόσφατες διοργανώσεις της Eurovision έχουν επισκιαστεί από διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επίθεσης στη Γάζα, η οποία ακολούθησε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς.

Ο AvroTros δήλωσε ότι έλαβε επίσης υπόψη τον υψηλό αριθμό δημοσιογράφων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, αποφασίζοντας να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026, τον οποίο παρακολούθησαν 166 εκατομμύρια τηλεθεατές φέτος, εάν το Ισραήλ συμμετάσχει.

Το Ισραήλ αρνείται ότι έχει στοχεύσει δημοσιογράφους στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, που διοργανώνει την εκδήλωση, δήλωσε την Πέμπτη ότι κατανοεί τις «ανησυχίες και τις απόψεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

«Εξακολουθούμε να διαβουλευόμαστε με όλα τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της συμμετοχής και των γεωπολιτικών εντάσεων γύρω από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε ο διευθυντής Martin Green σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: Reuters