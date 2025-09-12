Καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η παιδίατρος Κατερίνα Κατσιμπαρδή αναφέρθηκε στις ιώσεις που προσβάλλουν τα παιδιά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η παιδική ηλικία είναι μια κρίσιμη φάση ανάπτυξης και μάθησης, αλλά συνοδεύεται και από αυξημένη ευαισθησία στις ιογενείς λοιμώξεις. Οι γονείς καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δίνοντας σημασία σε βασικούς κανόνες πρόληψης, όπως η σωστή υγιεινή, ο επαρκής ύπνος, η καλή διατροφή και η πρόσληψη υγρών. Εξίσου σημαντικό είναι να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι όταν είναι άρρωστα, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση των ιών.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουν έγκαιρα συμπτώματα όπως πυρετός, βήχας, καταρροή, διάρροια ή εμετοί, να διατηρούν τους χώρους καλά αεριζόμενους και να αποφεύγουν τις ξαφνικές μεταβολές στη θερμοκρασία.

«Είναι αναμενόμενο να έρθουν ιώσεις αλλά πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που πάμε στον παιδίατρό γιατί θέλουμε τις βεβαιώσεις καλής υγείας των παιδιών, τις αθλητικές δραστηριότητες, το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή που θα πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς στα σχολεία. Αυτό προϋποθέτει ένα παιδί να έχει εξεταστεί από τον παιδίατρό του. Πρέπει να ελέγχουμε τα εμβόλια γιατί όσο μεγαλώσουν τα παιδιά μειώνονται και τα εμβόλια και έτσι χάνουν την σειρά όταν πρέπει να κάνουν ένα επαναληπτικό στην εφηβεία», τόνισε.

Η ίδια ανέφερε πως η επιστροφή στους παιδικούς σταθμούς ήδη έχει οδηγήσει σε έξαρση των ιώσεων. «Όντως έχουμε covid τις τελευταίες δυο εβδομάδες. Οι παιδικοί σταθμοί έχουν ξεκινήσει από 1/9 και έτσι από εκεί έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες παιδικές ιώσεις. Έχουμε μία ίωση που κυκλοφορεί και δημιουργεί πυρετό σε παιδιά νηπίου», συνέχισε η κ. Κατσιμπαρδή.