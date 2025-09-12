Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω εγκυκλίου που υπέγραψε ο Θάνος Πλεύρης, καθιερώνει πλέον τον όρο «παράνομη μετανάστευση», καταργώντας τον μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενο όρο «παράτυπη μετανάστευση» σε όλα τα επίσημα έγγραφα και ανακοινώσεις.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στους μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και τους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, καθώς η εγκύκλιος προβλέπει την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 5226/25, που ορίζει ελάχιστη ποινή φυλάκισης δύο ετών για την παράνομη παραμονή στη χώρα.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, η αλλαγή της ορολογίας κρίνεται αναγκαία ώστε να αντανακλά το νέο νομικό πλαίσιο και τη σαφή διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης διαμονής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλοι οι φιλοξενούμενοι στις δομές φιλοξενίας θα ενημερώνονται ότι σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης για την αίτηση ασύλου τους, θα υπόκεινται σε διοικητική κράτηση διάρκειας έως και 24 μηνών και ενδεχομένως σε ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε έτη.

Πηγές του υπουργείου αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η μόνη διέξοδος ώστε να μην εκτίσουν την ποινή είναι η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους». Τέλος, με στόχο την άμεση εφαρμογή των μέτρων και την καλύτερη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, προβλέπεται ότι οι διοικητές των δομών φιλοξενίας θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Αρχές για κάθε τυχόν απόρριψη αιτήματος ασύλου.