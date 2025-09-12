Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις ενημερωτικές συναντήσεις που έχει προγραμματίσει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του, η πρόσκληση της υπουργού γίνεται σε μια χρονική στιγμή που έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ένα «αντεργατικό» –όπως το χαρακτηρίζει– σχέδιο νόμου, το οποίο «απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα συμμετέχει σε έναν προσχηματικό διάλογο», σημειώνει χαρακτηριστικά το κόμμα, αναφερόμενο κυρίως στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης. Παράλληλα, καλεί το υπουργείο να αποσύρει άμεσα το επίμαχο σχέδιο νόμου.