Στην καταγγελία ότι «τοποθετήθηκαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών» προχώρησε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στη Βουλή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές και τα έργα των δήμων και οι παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες αντιμετωπίζονται με σοβαρά προβλήματα εδώ και πάρα πολλούς μήνες και στη διάρκεια αυτών των μηνών και στις επιτροπές είχε τεθεί, είχε χτυπηθεί το καμπανάκι του κινδύνου».

Στη συνέχεια, σημείωσε: «Έχω μπροστά μου, κύριε υπουργέ, μια επιστολή απελπισίας του πρώτου και δεύτερου πειραματικού νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακού σταθμού της Θεσσαλονίκης, όπου λίγες μέρες πριν τον αγιασμό, τοποθετήθηκαν είδη υγιεινής για ενήλικες σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό και ένα νηπιαγωγείο που θα φοιτήσουν παιδάκια τεσσάρων και πέντε ετών. Θα σας δείξω τις φωτογραφίες γιατί αποτυπώνουν εύγλωττα αυτό που συμβαίνει, ότι τοποθετούνται είδη υγιεινής για ενήλικες».