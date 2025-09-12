Το 2ο Συνέδριο Κριτικής Θεωρίας, «Η αλήθεια της τέχνης» στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έρχεται 9 – 11 Οκτωβρίου 2025.

Ενδεικτικές θεματικές

Τέχνη και αλήθεια στις κλασσικές αισθητικές θεωρίες της νεωτερικότητας

Σύμβολο και αλληγορία στην κλασσική και μετακλασσική αισθητική

Φαίνεσθαι και παιχνίδι

Τέχνη και τεχνική

Αισθητικοποίηση της πολιτικής και του βιόκοσμου

Τέχνη και μαζική κουλτούρα

Μετασχηματισμοί της αισθητικής αυτονομίας

Εκδοχές του τέλους της τέχνης

Αισθητική και τέχνη στο μεταποικιακό πλαίσιο

Μετανεωτερικές καλλιτεχνικές πρακτικές και θεωρία της τέχνης

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πέμπτη 09/10

(Πανεπιστήμιο Πατρών / Κτήριο Β’)

15.00 – 17.00: Συνεδρία 1η

Όλγα Σταθάτου: Iδιαίτερο και γενικό: Mια διαλεκτική σχέση στην Αισθητική Θεωρία του Τέοντορ Αντόρνο

Νίκος Τζανάκης Παπαδάκης: Έξοδος από τον μύθο: Το έργο τέχνης και η κοινωνική κριτική

Γιώργος Παπαφράγκου: Το Νέο και η ουτοπία στην αισθητική θεωρία του Τ. Αντόρνο

17.00 – 17.30: Διάλειμμα

17.30 – 19.30: Διάλεξη του Δημήτρη Καρύδα (αφυπ. καθ. Τμήμα Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ): Ο χρονικός δείκτης της αλήθειας: Τέλος της τέχνης – ορίζοντας της ουτοπίας

Παρασκευή 10/10

(Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτήριο Β’)

10.00 – 12.00: Συνεδρία 2η

Θωμάς Τόλης: Ο κανόνας του παιχνιδιού: Αισθητικά και ηθικοδικαιικά ζητήματα στον homo ludens

Νίκος Φωλίνας: Η μεγάλη άρνηση της τέχνης και ο καταφατικός χαρακτήρας της αλήθειας(;)

Σάρα Γκόγκου: Τεχνολογία και φύση στην αρχιτεκτονική του μετα-ανθρωπισμού

12.00 – 12.30: Διάλειμμα

12.30 – 14.30: Συνεδρία 3η

Γιώργος Σαγκριώτης: Το ψεύδος της τέχνης

Γιάννης Μολυνδρής: Ενεργητική παθητικότητα

Σίμος Κάλφας: Η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από τον Αντόρνο: Φύση, εμπειρία, αλήθεια, και βαθιά μάθηση

14.30 – 18.00: Διάλειμμα

18.00 – 19.30: Διάλεξη του Μάρκου Τσέτσου (καθηγ. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), Η μουσική αλήθεια

Σάββατο 11/10

(Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη Τμ. Φιλοσοφίας)

10.00 – 12.00: Συνεδρία 4η

Θάνος Σπηλιωτακάρας: Kant και αισθητικός γνωστικισμός στην τέχνη

Γιάννης Πίσσης: «Η τέχνη είναι η μοναδική […] αποκάλυψη που υπάρχει». Η φιλοσοφία της τέχνης στο Σύστημα του υπερβατολογικού ιδεαλισμού του Σέλλινγκ

Φένια Χατζηνικολάου: Η ομορφιά πρέπει να καταστραφεί: Κριτική και αλήθεια

12.00 – 12.30: Διάλειμμα

12.30 – 14.00: Συνεδρία 5η

Παναγιώτης Διδάχος: Μορφή και περιεχόμενο στην αισθητική των Αντόρνο και ΧέγκελΚοσμάς Ρασπίτσος: Η αλήθεια της τέχνης στο Συμβιώκαινο. Οικοφαινομενολογική και οικοκριτική προσέγγιση

14.00- 17.00: Διάλειμμα

17.00 – 18.30: Workshop, H αλήθεια και ο αινιγματικός χαρακτήρας της τέχνης (T. W. Adorno, Αισθητική Θεωρία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000, σ. 205-235)