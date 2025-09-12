Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του 44χρονος από τα Ζωνιανά για υπόθεση διακίνησης περίπου 12 κιλών κοκαΐνης αξίας άνω των 400.000 ευρώ, που εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί μέσα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο. Οι αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο με καθορισμένους ρόλους. Ο 63χρονος μεταφορέας είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών με ειδικά τροποποιημένο όχημα που διέθετε ηλεκτρική κρύπτη, ενώ οι δύο συνεργοί του στην Αττική, ηλικίας 60 και 62 ετών, είχαν την ευθύνη απόκρυψης και προετοιμασίας των ποσοτήτων.

Η αστυνομική επιχείρηση κορυφώθηκε, όταν με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ Κρήτης και της ΟΠΚΕ Ηρακλείου το όχημα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε. Στο εσωτερικό της κρύπτης βρέθηκαν 11 κιλά και 736 γραμμάρια κοκαΐνης σε δέκα συσκευασίες vacuum. Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας, όπλα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο κέρδος από τη διάθεση της συγκεκριμένης ποσότητας κοκαΐνης ξεπερνούσε τις 410.000 ευρώ. Ήδη ο 63χρονος μεταφορέας και οι δύο συνεργοί του έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ στην απολογία του ο 63χρονος φέρεται να υπέδειξε τον 44χρονο ως τον τελικό αποδέκτη των περίπου 20 κιλών ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στις αρχές την περασμένη Τρίτη, συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του.

«Έδωσε εμένα για να “καλύψει” τους δικούς του»

Ο 44χρονος επιφυλάχθηκε να απολογηθεί σε δεύτερο χρόνο και έτσι στη φάση αυτή έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής και «μη αυτοενοχοποίησης», όπως φέρεται να είπε χαρακτηριστικά, αρνούμενος τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το cretalive.gr, φέρεται να υποστήριξε μόνο, ότι ο 63χρονος κρητικής καταγωγής «μεταφορέας» των ναρκωτικών, τον κατονόμασε για να «συγκαλύψει» τους δικούς του.

Προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η «μαρτυρία» του είναι καθοδηγούμενη σε βάρος του και απόλυτα ελεγχόμενη από τρίτους, ενώ παραπέμπει με νόημα στα όσα ανέδειξε η αστυνομική προανάκριση σε σχέση με τους φίλους και τις επαφές του 63χρονου.