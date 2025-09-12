Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του Γκύζη, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή.

Το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Παράσχου στην περιοχή του Γκύζη ένας εργαζόμενος καθαριότητας του δήμου εκτελούσε το δρομολόγιό του. Είχε μόλις αδειάσει έναν κάδο και ανέβαινε στο απορριμματοφόρο, όταν ξαφνικά δέχθηκε απειλές από έναν 59χρονο. Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης επέστρεψε κρατώντας αεροβόλο όπλο και πυροβόλησε τρεις φορές προς τον εργαζόμενο. Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού καταστήματος.

Ο 59χρονος συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Στους αστυνομικούς υποστήριξε, ότι θύμωσε από τον θόρυβο του απορριμματοφόρου και γι’ αυτό πυροβόλησε. Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδηρογροθιές και 14 φυσίγγια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.