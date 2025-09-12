Το νέο Nissan MICRA κάνει την πρώτη του εμφάνιση στους δρόμους του Ρότερνταμ, προσφέροντας πλήρως ηλεκτρική οδήγηση, αυτονομία έως 416 χλμ. και ταχεία φόρτιση έως 100kW.

Το νέο MICRA συνδυάζει πρακτική ευελιξία για άνεση στην πόλη, και δυναμική, οδήγηση σε ταξίδια εκτός πόλης.

Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και η άμεση απόκριση στο τιμόνι προσφέρουν επιδόσεις που δύσκολα περιμένει κανείς από ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η πλατφόρμα AmpR small-car υποστηρίζει κοντούς πρόβολους, συμπαγές αμάξωμα με χαμηλό κέντρο βάρους και μειωμένο βάρος στα 1.500 kg, προσφέροντας σταθερή και δυναμική οδήγηση. Παρά το συμπαγές μέγεθος, η πλατφόρμα AmpR εξασφαλίζει μεγάλο μεταξόνιο 2,54 μ., εντυπωσιακό χώρο αποσκευών χωρητικότητας 326 λίτρων και δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 500 kg, για μεγαλύτερη ευκολία και χωρητικότητα σε κάθε σας καθημερινή διαδρομή.

ΓιαEV οδήγηση, προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας με εντυπωσιακή αυτονομία – και οι δύο προσαρμοσμένες για καθημερινή, πρακτική χρήση:

40kWh: αυτονομία έως και 317km WLTP

WLTP 52kWh: αυτονομία έως και 416km WLTP

Και οι δύο επιλογές διαθέτουν DC ταχεία φόρτιση (έως και 100kW), τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (Vehicle-to-Grid).