Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (10/9) σε λύκειο σε προάστιο του Ντένβερ, όταν μαθητής άνοιξε πυρ κατά δύο συμμαθητών του πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Evergreen, δασώδη περιοχή στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Ντένβερ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, Jacki Kelley, αστυνομικοί εντόπισαν τον ένοπλο μέσα σε πέντε λεπτά από την άφιξή τους και κανένας αστυνομικός δεν πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Πάνω από 100 αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, υπενθυμίζοντας τις τραγικές μνήμες του μακελειού στο λύκειο Columbine, που βρίσκεται επίσης στην κομητεία Τζέφερσον, όπου το 1999 είχαν σκοτωθεί 14 άνθρωποι.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο St. Anthony.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής τραύματος, Dr. Brian Blackwood, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο ένας μαθητής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε οι ηλικίες των θυμάτων.

ΗΠΑ: 47 ένοπλες επιθέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Το επεισόδιο αυτό καταγράφεται ως η 47η ένοπλη επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ για το 2025, εκ των οποίων οι 23 έχουν σημειωθεί σε σχολεία και οι 24 σε κολέγια και πανεπιστήμια.

Το Κολοράντο έχει βεβαρημένο παρελθόν σε μαζικές ένοπλες επιθέσεις, με πιο τραγικό το μακελειό στο Λύκειο Columbine το 1999. Παρά τις υποσχέσεις για αυστηρότερα μέτρα ελέγχου των όπλων, και αυτή η πολιτεία των ΗΠΑ συνεχίζει να μετρά περιστατικά βίας στα σχολεία.