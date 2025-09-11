Η Ελλάδα κοντράρεται με την Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής (12/9, 21:00) για μια θέση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025 και όπως είναι φυσικό, ο Κώστας Σλούκας, έχοντας αγωνιστεί για πέντε χρόνια στη Φενέρμπαχτσε ήταν το κεντρικό πρόσωπο από πλευράς ελληνικής ομάδας για τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο 35χρονος γκαρντ αναφέρθηκε στο τι πρέπει να προσέξει η Εθνική μας απέναντι στους Τούρκους, στη σχέση του με τον προπονητή τους Εργκίν Αταμάν και επιπλέον εξήγησε οτι το παιχνίδι αυτό έχει από μόνο του μεγάλη σημασία και δεν είναι ξεχωριστό επειδή ο ίδιος φόρεσε τη φανέλα της Φενέρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολλά χρόνια είμαστε στην τετράδα. Είναι μεγάλες οι στιγμές, έχω αγωνία, έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο και τον προπονητή μου στον Παναθηναϊκό, που είναι πολύ έμπειρος και έξυπνος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για 40 λεπτά.

Για μένα οι τακτικές περνάνε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Για μένα μετρά περισσότερο το ποιος το θέλει περισσότερο, το πάθος, τα ριμπάουντ και οι λεπτομέρειες που σου δίνουν πλεονέκτημα σε τέτοια παιχνίδια, Και φυσικά χρειάζεσαι και λίγη τύχη».

Για την τουρκική ομάδα: «Έχουν μια ταλαντούχα ομάδα, έναν εξαιρετικό προπονητή στον πάγκο, το πιο σημαντικό είναι να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να μην δώσουμε εύκολα καλάθια, γιατί είναι πολύ καλοί στον αιφνιδιασμό. Κι έχουν κι έναν σπουδαίο ψηλό, που πρέπει να περιορίσουμε γιατί κυριαρχεί στα παιχνίδια και θέλει προσοχή».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο: «Ο Κώστας είναι πολύ καλός αθλητής και rim protector. Τον εμπιστευόμαστε και πιστεύω πως αύριο θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι έχει περάσει πέντε χρόνια στη Φενέρμπαχτσε: «Για μένα δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Το παιχνίδι από μόνο του είναι ξεχωριστό, είμαστε στα ημιτελικά. Σέβομαι την πενταετία που πέρασα στη Φενέρμπαχτσε, σέβομαι τους πάντες, αλλά αύριο θα είναι μια μεγάλη μάχη».

Για το αν θυμάται τον προημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ του 2009: «Παρακολουθούσα εκείνο το παιχνίδι, με τον κόουτς να παίζει τότε. Δεν σκεφτόμαστε πόσα χρόνια πέρασαν για να είμαστε ξανά εδώ, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και ανυπομονούμε».